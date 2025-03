Lastwagen fährt Fußgänger an - 62-Jähriger stirbt

In der Münchner Innenstadt ist ein 62-jähriger Fußgänger von einem Lastwagen angefahren und tödlich verletzt worden. Zunächst Polizisten und dann Rettungsdienst und Feuerwehr versuchten noch, den Mann zu reanimieren. Dieser starb jedoch noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen, wie Feuerwehr und Polizei am Abend mitteilten.

Demnach musste die Ehefrau, die zusammen mit ihrem Mann versucht hatte, die Straße zu überqueren, den Unfall direkt mit ansehen. Sie wurde vom Rettungsdienst betreut. Aber auch der Lastwagenfahrer und weitere Personen, die den Unfall in der Nähe des Hauptbahnhofs beobachteten, mussten laut Feuerwehr von mehreren Teams des Krisendienstes betreut werden.