Mann stürzt beim Wandern in Allgäuer Alpen ab und stirbt

Ein Mann ist beim Wandern in den Allgäuer Alpen abgestürzt und tödlich verletzt worden. Der 71-Jährige war nach aktuellen Ermittlungen alleinbeteiligt ins Straucheln gekommen, wie die Polizei mitteilte.

Mit einer Gruppe war der 71 Jahre alte Wanderer demnach am Sonntag auf dem Weg zum Prinz-Luitpold-Haus in Bad Hindelang (Landkreis Oberallgäu). Im Bereich des Laufenbacher Ecks sei er ins Straucheln geraten und abgestürzt, hieß es. Ein Notarzt konnte demnach nur noch den Tod des Mannes feststellen. Es waren ein Rettungshubschrauber, die Bergwacht Hinterstein, die Polizei Sonthofen und Beamte der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei im Einsatz. Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei übernahm den Angaben zufolge die Bergung und ermittelte zum Unfallhergang.