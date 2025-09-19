Icon Menü
Tödlicher Unfall: Mann wird bei Waldarbeiten von Baum getroffen

Tödlicher Unfall

Mann wird bei Waldarbeiten von Baum getroffen

Nach einem Unfall im Wald versuchen Rettungskräfte einem schwer verletzten Mann zu helfen. Doch für den 76-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat die Ermittlungen zum Hergang des tödlichen Unfalls aufgenommen. (Symbolbild)
    Die Polizei hat die Ermittlungen zum Hergang des tödlichen Unfalls aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Ein 76-Jähriger ist bei Waldarbeiten in Oberbayern ums Leben gekommen. Der Mann wurde in Eggstätt (Landkreis Rosenheim) von einem gefällten Baum getroffen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte hätten dem Mann trotz Wiederbelebungsversuchen nicht mehr helfen können. Er starb demnach am Mittwoch von Ort an seinen schweren Verletzungen. Der genaue Hergang des Unfalls war zunächst unklar. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

