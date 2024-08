Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Lastwagen

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen bei Mühldorf am Inn ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 41 Jahre alter Lastwagenfahrer am Dienstag auf einem Parkplatz an der Staatsstraße 2550 wenden. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad gekommen, in dessen Folge der 48-jährige Motorradfahrer starb. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sei ein Gutachten zur Klärung des Unfallhergangs angeordnet worden.

