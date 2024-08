Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein Motorradfahrer ist auf einer Bundesstraße bei Schongau (Landkreis Weilheim-Schongau) in ein Auto geprallt und gestorben. Die 63-jährige Autofahrerin habe kurz davor bemerkt, dass sie sich verfahren habe, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe sie zum Wenden angesetzt und einen hinter ihr fahrenden Motorradfahrer übersehen.

Der 68 Jahre alte Mann sei daraufhin in die Fahrerseite des Autos geprallt, hieß es weiter. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus, wo er noch am Freitagabend starb. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Zur Untersuchung des Unfalls beauftragte die Staatsanwaltschaft einen Gutachter. Die B472 war für mehr als drei Stunden gesperrt.