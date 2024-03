Tödlicher Unfall

10:29 Uhr

Traktor überrollt Fußgängerin in Mauerstetten-Steinholz

Am frühen Samstagmorgen kommt es in Mauerstetten zu einem tragischen Unfall: Ein Traktor überrollt eine Fußgängerin. Die Frau stirbt noch an der Unfallstelle.

Eine Fußgängerin ist am Samstag in Mauerstetten von einem Traktor überrollt worden und dabei ums Leben gekommen. Laut Polizei war der 20-jährige Fahrer gegen 4 Uhr mit seinem Traktor vom Mauerstettener Ortsteil Steinholz in Richtung Germaringen unterwegs. Die 62-jährige Fußgängerin lief ihm auf der Fahrbahn entgegen. Sie wurde von dem Schlepper überrollt. Fußgängerin wird von Traktor überrollt und stirbt noch an der Unfallstelle Die Fußgängerin starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Angehörigen der Verstorbenen und den 20-jährigen Traktorfahrer. Wie genau es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Es wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Aichach B300: Betrunkener wirft sich auf Auto und will mitfahren

