Zusammenstoß zweier Autos – Fahrerin stirbt in Klinik

Eine Autofahrerin ist beim Zusammenstoß mit einem Wagen auf der Autobahn 93 bei Weiden ums Leben gekommen. Die 42-Jährige sei bei dem Unfall am Mittwoch schwer verletzt worden und später in der Klinik gestorben, teilte die Polizei mit.

Demnach geriet sie aus bislang unbekannter Ursache beim Auffahren auf die Autobahn in Richtung Regensburg auf den linken Fahrstreifen. Dort konnte ein 27-jähriger Autofahrer eine Kollision nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge seien rund 100 Meter weiter stark beschädigt an einer Leitplanke zum Stehen gekommen.

Ein Hund im Wagen der Frau habe den Zusammenstoß nicht überlebt. Die Insassen im anderen Auto seien leicht verletzt worden. Durch den Aufprall wurden Fahrzeugteile auf die Gegenspur geschleudert, wo es zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten kam.

Die A93 war im betroffenen Bereich Richtung Regensburg für mehrere Stunden gesperrt. Ein Gutachter wurde zur Klärung der genauen Unfallursache hinzugezogen.