Tödlicher Verkehrsunfall in Nürnberg – Radfahrer kollidiert mit Transporter

Am Dienstagabend, 19. August, ereignete sich im Bereich von Winkelhaid im Landkreis Nürnberger Land ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Radfahrer wurde dabei tödlich verletzt. Der Unfall wurde der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei gegen 19.15 Uhr gemeldet.

Auf der Kreisstraße LAU 13, zwischen den Nürnberger Stadtteilen Birnthon und Fischbach, erfasste ein Kleintransporter der Marke Renault den Radfahrer. Die Unfallursache ist bislang nicht geklärt. Radfahrer und Renault-Fahrer waren beide in Fahrtrichtung Fischbach unterwegs.

Unfall Nürnberg: Radfahrer tödlich verletzt - Reanimationsversuche erfolglos

Durch den Zusammenstoß mit dem Transporter wurde der Radfahrer in den Straßengraben geschleudert. Trotz Reanimationsversuchen überlebte er nicht. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Altdorf führten vor Ort die Unfallaufnahme durch. Auch eine Unfallsachverständige war vor Ort. Die Beamten stellten sowohl den Kleintransporter als auch das Fahrrad sicher.

Der betroffene Teilabschnitt der Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Räumarbeiten bis kurz vor 23:00 Uhr gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr leiteten den Verkehr ab und unterstützten nach Einsetzen der Dunkelheit mit der Ausleuchtung der Unfallstelle.

Mehrere Verkehrsunfälle - Straßensperrungen am Mittwoch

