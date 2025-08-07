Icon Menü
Tötungsdelikt: 18-Jähriger soll Schwager mit Messer getötet haben

Tötungsdelikt

18-Jähriger soll Schwager mit Messer getötet haben

Ein Familienstreit in Nürnberg ist eskaliert. Am Ende ist 40 Jahre alter Mann tot. Sein Schwager wird festgenommen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein 18 Jahre alter Mann soll in Nürnberg seinen 40 Jahre alten Schwager nach einem Streit umgebracht haben. (Symbolbild)
    Ein 18 Jahre alter Mann soll in Nürnberg seinen 40 Jahre alten Schwager nach einem Streit umgebracht haben. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Nach einem eskalierten Familienstreit in Nürnberg soll ein 18 Jahre alter Mann seinen 40 Jahre alten Schwager mit einem Messer getötet haben. Der 18-Jährige werde noch im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt, teilte die Polizei in Nürnberg mit. Er habe sich nach der Tat widerstandslos in seiner Wohnung festnehmen lassen.

    Zuvor war es aus bisher nicht geklärter Ursache zum Streit zwischen den beiden Männern gekommen. Schließlich habe der 18-Jährige mit dem Messer angegriffen und seinem Opfer so schwere Verletzungen zugefügt, dass auch sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen einer Rettungswagenbesatzung nicht mehr erfolgreich gewesen seien. Die genauen Umstände würden von der Nürnberger Mordkommission ermittelt, die noch in der Nacht ihre Arbeit aufgenommen habe.

