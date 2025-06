Erstochener Junge in Franken: rassistischer Hintergrund?

Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 15-Jährigen in Mittelfranken ermittelt die Polizei zu den Hintergründen. Eine 19-Jährige sitzt seit Sonntag wegen Totschlags in Untersuchungshaft. Sie soll den Jugendlichen bei einer Auseinandersetzung am Bahnhof im Pleinfelder Gemeindeteil Ramsberg tödlich verletzt haben.

Der Anlass für den Streit sei noch Gegenstand der Ermittlungen, sagte Polizeisprecher Michael Petzold. Es würden aber «Verdachtsmomente» geprüft, die auf Beleidigungen - «möglicherweise mit fremdenfeindlichem Hintergrund» zum Nachteil des 15-Jährigen - als Auslöser für den Streit hindeuteten.

Gruppen sind am Bahnhof wohl zufällig aufeinandergetroffen

Unklar sei auch, wieso die junge Frau ein Messer mit sich geführt habe. Um welche Art von Messer es sich gehandelt hatte, sagte Petzold aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Dieses sei kein verbotener Gegenstand nach dem Waffengesetz gewesen, erläuterte er.

Fest steht nach Angaben der Polizei, dass die beiden Gruppen von jungen Leuten am Samstagabend zufällig am Bahnhof aufeinandergetroffen waren. «Die kannten sich nicht», sagte Petzold. In der Gruppe um die 19-Jährige seien fünf bis acht Personen aus Nürnberg gewesen. Der 15-Jährige aus der Region sei mit ein bis zwei Bekannten unterwegs gewesen.

Weshalb die Nürnberger Gruppe in Ramsberg gewesen sei, werde noch ermittelt, sagte Petzold. Ein Zusammenhang mit dem Elektrofestival Burning Beach am etwa einen Kilometer vom Tatort entfernten Großen Brombachsee gebe es aber nicht.