Tollwood Sommerfestival 2025: Alle Konzerte im Überblick

Das Tollwood-Festival lockt auch im Sommer 2025 Zehntausende Besucherinnen und Besucher in den Münchner Olympiapark. Vor allem, aber nicht nur, für Musikbegeisterte ist dabei einiges geboten. In der Musik-Arena finden Konzerte namhafter Sängerinnen, Sänger und Bands statt, daneben wird es wieder einen „Markt der Ideen“ geben, auf dem unter anderem Kunsthandwerk und Bio-Lebensmittel angeboten werden. Außerdem wird es Inszenierungen in einem neu geschaffenen Theaterlabor geben.

Tollwood-Festival: Termin und Ort im Sommer 2025

In diesem Jahr steht das Festival unter dem Motto „Mut und Machen“. Die Veranstalter wollen laut eigenen Angaben, die Menschen in „herausfordernden Zeiten inspirieren, aktiv zu werden, ihre eigene Komfortzone zu verlassen und sich für eine lebenswerte Zukunft zu engagieren“.

Das Tollwood-Sommerfestival findet vom 19. Juni bis zum 20. Juli im Olympiapark Süd statt. Der finnische Musiker Samu Haber tritt bereits am ersten Tag des Festivals auf, der Engländer Jamie Cullum schließt die Reihe von Konzerten am 20. Juli ab. Der Eintritt zum Festivalgelände in München ist kostenlos – für die Auftritte der Stars in der Musik-Arena werden Tickets benötigt, die unter anderem bei München-Ticket und dem Ticket-Anbieter Eventim erhältlich sind. Manche Auftritte sind bereits ausverkauft oder es sind nur noch Restkarten übrig.

Programm auf dem Tollwood 2025: Alle Konzerte im Überblick

In jedem Jahr treten zahlreiche Stars in der Musik-Arena des Festivals auf. 2025 treten diese Musikerinnen, Musiker und Bands auf:

19. Juni 2025: Samu Haber

20. Juni 2025: Grossstadt­geflüster

21. Juni 2025: Edmund

22. Juni 2025: Suzi Quatro & Manfred Mann‘s Earth Band & Maggie Reilly

23. Juni 2025: Roxette

24. Juni 2025: Iggy Pop

25. Juni 2025: Ronan Keating

26. Juni 2025: The Corrs & Melissa Etheridge

27. Juni 2025: Paula Hartmann

28. Juni 2025: FäaschtBänkler

29. Juni 2025: Berq

30. Juni 2025: Lynyrd Skynyrd

01. Juli 2025: Heilung & The Hu

02. Juli 2025: BAP

03. Juli 2025: Meute

04. Juli 2025: Alexander Marcus

05. Juli 2025: Willy Astor

06. Juli 2025: Ennio

07. Juli 2025: Max Herre & Joy Denalane

08. Juli 2025: Satchvai Band feat. Joe Satriani & Steve Vai

09. Juli 2025: Revolverheld

10. Juli 2025: Element of Crime

11. Juli 2025: Wanda

12. Juli 2025: Amistat

13. Juli 2025: Spider Murphy Gang

14. Juli 2025: Patti Smith Quartet

15. Juli 2025: Marc Rebillet

16. Juli 2025: Air

17. Juli 2025: Schmidbauer & Kälberer

18. Juli 2025: Faber

19. Juli 2025: Lea

20. Juli 2025: Jamie Cullum

Tollwood Festival 2025: Anreise und Parken

Die Adresse des Tollwood-Festivalgeländes in München lautet: Olympiapark Süd, Spiridon-Louis-Ring, 80809 München. Der Veranstalter bittet auf der Webseite: „Bitte kommen Sie mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln!“ Vor Ort am Olympiapark sind nur eingeschränkte Parkmöglichkeiten vorhanden. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖPNV) kommt man so am einfachsten zum Gelände des Tollwood-Sommerfestivals:

Bus: Die StadtBus-Linie 144 fährt direkt bis zum Tollwood-Gelände. Die Haltestelle heißt „Olympiaberg“. Auch die Haltestellen „Infanteriestraße“, „Leonrodplatz“ und „Heideckstraße“ sind mit Bussen erreichbar. Sie alle sind in fußläufiger Entfernung des Geländes.

U-Bahn : Die U-Bahn-Linien U2, U3 und U8 fahren bis zur Haltestelle „Scheidplatz“. Dort empfiehlt es sich, in den Bus 144 umzusteigen.

Tram: Die Tramlinie 27 fährt zur „Ackermannstraße“ und die Linien 20 sowie 21 zum „Leonrodplatz“ oder „Olympiapark West“.