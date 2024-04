Hausdächer in der Oberpfalz beschädigt – Verdacht auf Tornado

Am Donnerstagabend wurden mehrere Hausdächer in der Oberpfalz beschädigt. Ob ein Tornado die Ursache war, ist noch nicht sicher.

Mehrere Hausdächer wurden am Donnerstagabend im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz beschädigt. Am Morgen danach sprach das Polizeipräsidium Oberpfalz von einer "Windhose" in Berching. Ob es eine solche wirklich gab, konnte am Freitagmorgen zunächst nicht bestätigt werden. Bereits zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf mögliche Tornados hingewiesen.

Schadenshöhe noch nicht bekannt: Tornado in der Oberpfalz?

Wie hoch die Schäden in Berching sind, ist bislang nicht bekannt. Auch weitere Details zu den Unwetterfolgen nannte die Polizei nicht. Auch in Schirmitz (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) habe ein kleinerer Sturm einige Ziegel von den Dächern gefegt, aber nur wenig Schaden angerichtet, so ein Polizeisprecher. Außerhalb der Oberpfalz sei es in Bayern zu keinen größeren Einsätzen gekommen, wie die Präsidien auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilten.

Auch in Korschenbroich bei Mönchengladbach hat möglicherweise ein Tornado ungefähr 20 Häuser beschädigt. Ein Hausdach sei vollständig abgedeckt worden, sagte ein Sprecher der Polizei Neuss am Freitagmorgen. Es sei niemand verletzt worden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Sommerliche Temperaturen und Waldbrandgefahr in Bayern am Wochenende

Am Freitag warnt der DWD noch im Norden Deutschlands vor Sturmböen. In Bayern gelten keine Wetterwarungen mehr. Am Wochenende soll es dann sommerlich warm werden. Der Samstag beginnt sonnig. Zeitweise können aber auch Schleierwolken über Bayern ziehen. Mit Höchstwerten zwischen 24 und 29 Grad wird es für Anfang April außergewöhnlich warm. Am Sonntag wechseln sich Sonne und teilweise dichtere Schleierwolken ab. Dabei kann es mit bis zu 30 Grad noch wärmer werden als am Samstag.

Lesen Sie dazu auch

Mit den hohen Temperaturen steigt die Waldbrandgefahr in Bayern. Am Samstag wird die Gefahr vor allem im Südwesten des Freistaats als hoch (Stufe 4) eingestuft. Der Höhepunkt wird am Sonntag erreicht. In den meisten Regionen gibt der DWD die Gefahr als hoch (Stufe 4) an, in mehreren Regionen sogar als sehr hoch. Nur in wenigen Regionen gilt die Stufe 3. Am Montag bessert sich die Situation leicht, dann sinkt die Gefahr in Teilen Bayerns auf Stufe 3. Doch vor allem im Süden bleibt sie hoch. (mit dpa)