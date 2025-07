Mann will an Weiher angeln und stirbt

Ein Mann ist beim Angeln an einem Weiher in der Oberpfalz untergegangen und gestorben. Der 38-Jährige sei am Montagabend nicht von seinem Ausflug zurückgekehrt, weshalb seine Frau die Rettungskräfte alarmiert habe, sagte ein Polizeisprecher. Am frühen Dienstagmorgen sei der Mann leblos aus dem Weiher bei Grafenwöhr (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) geborgen worden.

«Aktuell sieht es nach einem Unfallgeschehen aus», sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf eine Straftat gebe es bislang nicht. Die genauen Hintergründe des Vorfalls würden aber noch ermittelt.