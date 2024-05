Tote Frau in Kofferraum gefunden: Polizei sucht mit Plakaten nach Zeugen

Vor knapp zwei Wochen wurde eine 19-Jährige tot im Kofferraum eines Autos in Regensburg entdeckt. Nun sucht die Polizei mit Plakaten nach Zeugen.

Knapp zwei Wochen ist es nun her, dass eine 19-Jährige aus dem oberpfälzischen Landkreis Cham tot im Kofferraum eines Autos in der Tiefgarage eines Baumarkts in Regensburg gefunden wurde. Nun hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Plakate mit dem Zeugenaufruf wurden im Bereich des Baumarkts und des angrenzenden Fitness-Studios in der Frankenstraße im Regensburger Norden aufgehängt.

Nachdem Tote in Kofferraum gefunden wurde sucht Polizei nach Zeugen

Darin bittet sie Menschen, die sich zur fraglichen Zeit am 3. und 4. Mai in der Tiefgarage aufgehalten haben, auffällige Beobachtungen zu melden. Die Ermittler fragen nach Hinweisen zu dem Auto, in dem die 19-Jährige gefunden wurde, und nach verdächtigen Personen im Umfeld des Fahrzeugs. Auf dem Zeugenaufruf ist ein Bild des Autos abgedruckt. Außerdem sucht die Polizei nach Menschen, die zwischen 17 Uhr am 3. Mai und 6 Uhr am 4. Mai mit der Buslinie 41 von Regensburg in Richtung Schwandorf unterwegs waren. Den Grund dafür gab die Polizei nicht bekannt.

Passanten hatten am 4. Mai in der Tiefgarage eines Regensburger Baumarkts ein Auto mit eingeschlagener Seitenscheibe entdeckt und die Polizei verständigt. Eine Streife untersuchte den Wagen und fand im Kofferraum die Tote.

Tote in Regensburg gefunden: 55-Jähriger in Untersuchungshaft

Verdächtig in dem Fall ist der 55 Jahre alte Ex-Freund und Arbeitskollege der Toten. Er wurde noch am Abend des Funds festgenommen und sitzt nun wegen Totschlagverdachts in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen davon aus, dass die junge Frau im Haus des Mannes in Maxhütte-Haidhof im Landkreis Schwandorf getötet wurde. Dort waren laut Polizei Blutspuren der 19-Jährigen gefunden worden. Bei seiner Vernehmung habe er die Tat allerdings bestritten, hieß es von der Staatsanwaltschaft Regensburg zunächst. (mit dpa)