Scharf würdigt "schnellen Ermittlungserfolg" in Wunsiedel

Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf (CSU) hat sich erleichtert über den "schnellen Ermittlungserfolg" im Fall der toten Zehnjährigen in Wunsiedel gezeigt.

Die Polizei gebe den Menschen ein Stück Sicherheit zurück, sagte sie am Freitag. "Für alle Betroffenen sind eine rasche Aufklärung und die Hintergründe der Tat von großer Bedeutung." Nur so sei es möglich, die Tragödie aufzuarbeiten. Das Mädchen war tot in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe aufgefunden worden.

Am Freitag hatten Polizei und Staatsanwalt mitgeteilt, dass aufgrund der Spurenlage ein Elfjähriger als tatbeteiligt gilt. Er wohnte ebenfalls in der Einrichtung. Da der Junge nicht strafmündig sei, sei er präventiv in einer gesicherten Einrichtung untergebracht worden, hieß es weiter.

(dpa)