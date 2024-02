180 Meter abgestürzt: 85-jährige in Österreich tot gefunden

Eine 85 Jahre alte Frau aus Bayern ist nach einer nächtlichen Suchaktion im österreichischen Bundesland Vorarlberg tot in einer Schlucht aufgefunden worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war sie im Gebiet von Damüls rund 180 Meter über steiles Gelände abgestürzt. Am Freitagvormittag brach die aus dem Landkreis Starnberg stammende Urlauberin zu einem Spaziergang auf. Nachdem sie nicht zurückgekehrt war, verständigte ihr Sohn am Abend ihr Hotel, das wiederum die Einsatzkräfte alarmierte. An der Suchaktion waren etwa 50 Rettungskräfte, sowie Suchhunde, ein Helikopter und eine Wärmebilddrohne beteiligt. Nach rund acht Stunden wurde die Frau in der Nacht auf Samstag tot in einem Bachbett aufgefunden. Auf dem Wanderweg, wo die Frau offenbar ausgerutscht und abgestürzt sei, habe kein Schnee gelegen, sagte ein Alpinpolizist der Deutschen Presse-Agentur.

(dpa)