Bayerns Schlösser feiern nach Corona Besucher-Ansturm

Bayerns Schlösser feiern nach der Corona-Pandemie einen Besucher-Ansturm: Mehr als 3,5 Millionen Menschen besuchten im vergangenen Jahr die Schlösser, Burgen, Residenzen und Kulturdenkmäler.

Das seien fast dreimal so viele Besucher wie 2021, sagte Finanzminister Albert Füracker ( CSU) am Mittwoch in München.

"Die Walhalla in Donaustauf, die Willibaldsburg in Eichstätt, die Burg Trausnitz in Landshut sowie das Alte Schloss Schleißheim und Schloss Lustheim waren besonders beliebt: 2022 konnte die Schlösserverwaltung dort sogar mehr Besucherinnen und Besucher als noch 2019 vor der Corona-Pandemie begrüßen", berichtete er.

Mit Abstand an der Spitze lag wie so oft Schloss Neuschwanstein: Dorthin zog es vergangenes Jahr mehr als 700.000 Besucher - nach 180.000 im Jahr 2021. Das Residenzmuseum in München verzeichnete 280.000 Besucher, das Schloss Nymphenburg in München sowie das Neue Schloss Herrenchiemsee zählten jeweils rund 270.000 Besucher.

