Beliebtes Allgäu: So viele Touristen kamen 2022 in die Region

Das Allgäu ist ein Touristenmagnet, doch auch andere Landkreise in der Region ziehen viele Menschen an. Wo vergangenes Jahr wie viele Menschen hingereist sind.

Wozu die deutschen Landesgrenzen verlassen, wenn es auch im Inland hübsche Flecken zu entdecken, bestaunen und zum Entspannen gibt? Das dachten sich im Jahr 2022 über 2,2 Millionen Deutsche und reisten ins Allgäu. Für durchschnittlich drei bis vier Übernachtungen blieben die insgesamt rund 2,5 Millionen Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland im Ober- und Ostallgäu. Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamts.

Schloss Neuschwanstein zieht in der Region die meisten Gäste an

Die beiden Landkreise sind die größten Touristen-Magneten in der Region. Unter anderem das Schloss Neuschwanstein, das von König Ludwig II. in Auftrag gegeben worden war und 1886 für den Publikumsverkehr öffnete, ist für die hohe Zahl an Übernachtungsgästen verantwortlich. Über 700.000 Menschen besuchten 2022 den auf der Vorschlagsliste für die Ernennung zum UNESCO-Welterbe stehenden Prunkbau.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Platz zwei der meist bereisten Landkreise und kreisfreien Städte in der Region belegt der Landkreis Lindau am Bodensee. Über eine halbe Million Gäste erkoren sich den Landkreis zum Aufenthaltsort auf ihrer Reise. Auf den Rängen dahinter folgen Günzburg – wo das Legoland viele Menschen anzieht – mit über 490.000 Besuchenden, Augsburg Stadt mit rund 475.000 Touristinnen und Touristen und die Stadt Ulm mit über 429.000 ankommenden Reisenden.

Am kürzesten hielten sich die Touristinnen und Touristen übrigens in Ulm und Ingolstadt auf: Für im Schnitt 1,7 Nächte bezogen sie dort ein Bett. In Kaufbeuren blieben Gäste im Schnitt zwei Nächte, die Gesamtzahl beläuft sich auf 85.949 Übernachtungen. Damit liegt die Stadt, die im Beobachtungsjahr rund 47.500 Einwohnerinnen und Einwohner zählte, im Hinblick auf die Gesamtzahl der Übernachtungen auf dem letzten Platz des Rankings.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch