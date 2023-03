Tourismus

25.03.2023

Einige Skigebiete in Oberbayern beenden Saison

In einigen kleineren Skigebieten in Oberbayern sollen Skifahrer am Sonntag ein letztes Mal ihre Schwünge ziehen können.

Die Alpen Plus-Gebiete Brauneck, Spitzingsee und Sudelfeld stellen am Sonntag die Lifte ab, wie eine Sprecherin mitteilte. Sie rechnete mit deutlich niedrigeren Besucherzahlen als im Vorjahr. Starke Wetterschwankungen stellten für Liftbetreiber eine große Herausforderung dar. Umso wichtiger sei die Beschneiung gewesen, so die Sprecherin. Für Sonntag rechnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch einmal mit leichtem Schneefall, allerdings vor allem in Höhenlagen ab 1500 Metern, wie ein Sprecher am Samstag sagte. Skiverbund Alpen Plus (dpa)

