Tourismusverband fordert: „Wir brauchen endlich einen ICE über Memmingen, Kempten bis Oberstdorf“

Von Altusried bis Weitnau. Von Augsburg bis Wertingen. Der Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben ist der Dachverband für die Destinationen in unserer Region. Vor 75 Jahren wurde der Zusammenschluss gegründet. Ihm gehören 121 Mitglieder an. Neben Kommunen und Landkreisen sind das auch touristische Wirtschaftsunternehmen und Vereine. Vor der Feier am Montag in Irsee (Kreis Ostallgäu) sprachen wir mit dem Geschäftsführer Klaus Fischer, 59, und seinem Stellvertreter Stefan Egenter, 45, über die „Marke Allgäu“, den Begriff Bayerisch-Schwaben und vieles mehr.

