Regensburger Domschatz bis Herbst 2025 geschlossen

Rund um den Regensburger Dom soll ein neues Kunstquartier des Bistums entstehen.

Wegen der Arbeiten ist der Domschatz seit dieser Woche geschlossen, wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte. Im September 2025 soll die neu gestaltete Schatzkammer wiedereröffnet werden - und zwar unter der Fragestellung: "Was ist dir heilig?" Mit dieser persönlichen Frage werde die Brücke von mittelalterlicher Goldschmiedekunst und Reliquienverehrung in die Gegenwart geschlagen, hieß es.

Neben dem Domschatz sollen in das Kunstquartier unter anderem auch der Domkreuzgang, die gotische Kirche St. Ulrich und die Ausgrabungsstätte unter der romanischen Niedermünsterkirche einbezogen werden. Zudem soll es ein Besucherzentrum geben. Die Eröffnungen der weiteren Standorte sind ab 2026 vorgesehen.

Seit dieser Woche sind Restauratoren damit beschäftigt, die Kunstgegenstände des Domschatzes auf etwaige Schäden hin zu überprüfen, ehe sie verpackt und ausgelagert werden. Zur Sammlung gehören den Angaben nach Schatzkammerstücke des Mittelalters und der Neuzeit. Der gesamte Domschatz mit Ornaten, Kruzifixe, Monstranzen, Kelchen und Bischofsstäben gilt als Zeitzeugnis aus fast 1000 Jahren Kirchengeschichte. Einzelne Stücke finden zu besonderen Anlässen im Gottesdienst des Domes Verwendung.

