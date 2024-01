Tourismus

Skilehrer erklärt: Was sind die Trends im Wintersport

Plus Die Skisaison läuft. Herbert Sedlmair, Chef der Allgäuer Skilehrer, berichtet über neue Entwicklungen. Wie sich auch Familien den Spaß leisten können.

Von Werner Kempf

Die meisten Skilifte in der Region laufen bereits, nachdem es in den Bergen kräftig geschneit hat. Doch der Brettl-Spaß wird immer teurer, gerade auch für Familien. Wir haben darüber mit Herbert Sedlmair gesprochen. Er ist Bezirksvorsitzender Allgäu im Deutschen Skilehrerverband. Wir wollten unter anderem wissen, welche neuen Entwicklungen es im Skisport gibt, wie man den geeigneten Ski findet und wie die Zukunft des Sports in Zeiten immer wärmer werdenden Winter in der Region ausschaut.

Der Carvingski war vor 20 Jahren eine Revolution. Was zeichnet diesen Ski aus?

Herbert Sedlmair: Die Carving-modelle sind alle mehr oder weniger tailliert. Das heißt, sie sind in der Mitte deutlich schmäler als an der Schaufel und am Ende.

