26.05.2022

Frankens neue Weinkönigin wird gewählt

Es ist ein Vollzeitjob mit goldener Krone im Haar: das Amt der Fränkischen Weinkönigin. In den nächsten zwölf Monaten wird sie im In- und Ausland unterwegs sein, um Silvaner, Domina und Co. zu bewerben. Zur Wahl stehen heuer drei junge Frauen.

Drei Jahre nach der Wahl der amtierenden Weinkönigin bekommen Frankens Winzer eine neue Repräsentantin ihrer Interessen. Ins Rennen gehen drei junge Frauen. Die bisherige Weinkönigin Carolin Meyer hatte coronabedingt Franken seit 2019 vertreten. Normalerweise endet eine Amtszeit nach einem Jahr mit der Wahl einer neuen Königin. Die Fränkische Weinkönigin wird seit 1950 gekürt - an diesem Freitag in Würzburg (11.30 Uhr). Die Entscheidung erfolgt traditionell durch eine Jury mit Vertretern aus Weinbau, Politik, Wirtschaft, Medien und Tourismus. Das Spektakel um Wein und schöne Frauen ist in Franken ein wichtiges Ereignis, für das neben zahlreichen Landräten und Bürgermeistern auch Bundes- und Landespolitiker gerne einen freien Tag im Terminkalender finden. Zur Wahl stehen Linda Keller (23) aus Ramsthal (Landkreis Bad Kissingen), Emmi Wendemuth (21) aus Albertshofen (Landkreis Kitzingen) und Eva Brockmann (23) aus Großwallstadt (Landkreis Miltenberg). Sie müssen sich gut verkaufen und Fragen der Jury beantworten. Die Fränkische Weinkönigin wird hunderte Termine für die Winzer und ihren Weinbau in Bayern, Deutschland und im Ausland absolvieren. Infos zum Fränkischen Weinbauverband (dpa)

