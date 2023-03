Estenfeld/Dubai

28.03.2023

Tragischer Dubai-Urlaub: Geschwister aus Estenfeld kommen bei Unfall in Abu Dhabi ums Leben

In der katholischen Kirche von Estenfeld (Landkreis Würzburg) wird zwei Geschwistern aus dem Ort gedacht, die als Fußgänger während einer Urlaubsreise bei einem Verkehrsunfall ums Leben kamen.

Plus Die Trauer um zwei junge Menschen aus dem Landkreis Würzburg ist groß. Drei Wochen nach dem tödlichen Unfall sind viele Fragen offen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Von Benjamin Stahl, Manfred Schweidler

Es ist eine Tragödie, die in Estenfeld im Landkreis Würzburg und weit darüber hinaus für große Anteilnahme und Bestürzung sorgt: Am 7. März kamen bei einem Verkehrsunfall in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine 26-Jährige und ihr 25-jähriger Bruder ums Leben. Beide stammen aus der 5500-Einwohner-Gemeinde im Landkreis Würzburg.

Verwirrung um Unfallort und Gerücht um Autorennen

Die Geschwister verbrachten einen gemeinsamen Urlaub in Dubai. Nach Kenntnis der Redaktion unternahmen sie aber an jenem schicksalhaften Tag einen Ausflug ins rund 140 Kilometer entfernte Abu Dhabi, wo sie als Fußgänger von einem Auto erfasst wurden. Zu den Hintergründen gibt es noch viele offene Fragen, selbst um den Ort des Unfalls gab es Verwirrung.

