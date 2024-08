29-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Ein 29 Jahre alter Autofahrer ist auf einer Kreisstraße im Landkreis Eichstätt tödlich verunglückt. Er sei am Nachmittag von Wettstetten kommend in Richtung Schelldorf unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. In einem Waldstück kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Mit massiven Verletzungen wurde er in das Klinikum Ingolstadt gebracht, wie es weiter hieß. Dort starb der 29-Jährige. Warum er von der Straße in Stammham abgekommen ist, war noch unklar. Die Unfallstrecke blieb rund drei Stunden komplett gesperrt.

