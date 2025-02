Kollision mit Auto auf Bundesstraße - Radfahrer stirbt

Ein 75 Jahre alter Radfahrer ist bei der Kollision mit einem Auto nahe Emskirchen in Mittelfranken ums Leben gekommen. Der Mann war am Abend von der Gemeinde Brunn aus in Richtung Wulkersdorf unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Er habe die Bundesstraße 8 überqueren wollen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto - die Ursache dafür war zunächst unklar.

Den Angaben zufolge wurde der Senior durch die Wucht des Aufpralls zu Boden geschleudert. Er habe dabei so schwere Verletzungen erlitten, dass er trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort gestorben sei. Die 20 Jahre alte Fahrerin des Autos sei unverletzt geblieben.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sei ein Sachverständiger hinzugezogen worden. Die Bundesstraße im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim war mehrere Stunden lang komplett gesperrt.