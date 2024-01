1. FC Nürnberg verliert U21-Nationalspieler Brown

Es ist ein herber Verlust für den 1. FC Nürnberg. U21-Nationalspieler Nathaniel Brown verlässt die Franken im Sommer. Das Toptalent wechselt in die Bundesliga.

Der 1. FC Nürnberg verliert eines seiner Toptalente. U21-Nationalspieler Nathaniel Brown (20) verlässt den fränkischen Fußball-Zweitligisten im Sommer und wechselt zum Erstligisten Eintracht Frankfurt. Wie die Hessen am Mittwoch mitteilten, unterschrieb der Linksverteidiger einen ab sofort bis zum Sommer 2029 gültigen Vertrag, spielt aber noch bis Ende Juni auf Leihbasis für die Nürnberger. Es wird über eine Ablösesumme in Höhe von rund drei Millionen Euro spekuliert.

"So gern wir alle unsere hoch talentierten Spieler auch die nächsten Jahre beim Club spielen sehen wollen, genauso realistisch müssen wir auch sein. Denn der 1. FC Nürnberg ist mit Blick auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kein Verein, der auf Transfereinnahmen verzichten kann", erklärte der Nürnberger Sportvorstand Dieter Hecking. "Aktuell bilden wir aus und müssen bei entsprechend hohen Angeboten auch Spieler verkaufen. So ist es auch beim Wechsel von 'Nene'."

Brown war im Juli 2016 in die Jugend des FCN gekommen und durchlief von da an alle Nachwuchsmannschaften. Im März 2023 gab er dann sein Startelfdebüt bei den Profis. Mittlerweile hat der gebürtige Amberger 24 Zweitligaspiele absolviert.

"Mein Ziel ist es, mit dem Club noch einmal eine tolle Rückrunde zu spielen. Darauf freue ich mich sehr", sagte Brown. "Und so dankbar ich dem 1. FC Nürnberg auch bin für alles, was mir dieser Verein gegeben hat, ist es im Sommer nach dann acht Jahren an der Zeit, die Heimat zu verlassen und eine neue, große Herausforderung anzunehmen."

(dpa)