Angreifer Becker verlässt Jahn Regensburg

Angreifer André Becker verlässt den SSV Jahn Regensburg und wechselt zum Fußball-Drittligisten Viktoria Köln.

Das teilte der Zweitligist am Sonntag zum Start seines Profiteams in die Saisonvorbereitung mit. Der 25-jährige Becker war im Sommer 2020 vom FC Astoria Walldorf nach Regensburg gewechselt und besaß noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. In den vergangenen beiden Spielzeiten kam Becker für den Jahn auf 31 Zweitligaeinsätze. In der Rückrunde der zurückliegenden Saison war er an die Würzburger Kickers ausgeliehen.

(dpa)