Berichte: Liverpool lehnt Bayern-Angebot für Díaz ab

Der FC Bayern ist im Poker um Luis Díaz vom FC Liverpool offenbar nicht weitergekommen. Laut Medien wurde ein nachgebessertes Ablöseangebot der Münchner in Höhe von 67,5 Millionen Euro vom englischen Fußball-Meister abgelehnt. Zuvor hatte Liverpool bereits bei einer angeblichen Bayern-Offerte von 52 Millionen Euro kein Interesse an einem Wechsel signalisiert. In München könnte der 28-jährige Díaz im Falle einer Einigung einen langfristigen Vertrag bekommen.

Bayern? Barcelona? Saudi-Arabien?

Díaz war im Jahr 2022 für 54 Millionen Euro Ablöse vom FC Porto nach Anfield gewechselt. Sein Vertrag bei den Reds ist noch bis zum 30. Juni 2027 datiert. Der kolumbianische Flügelspieler steht auch bei anderen Clubs hoch im Kurs, aber Liverpool verkündete, die Offensivkraft halten zu wollen. Zuletzt hatte es auch Gerüchte um ein Angebot aus Saudi-Arabien gegeben, auch der FC Barcelona gilt als möglicher neuer Club. Der Premier-League-Champion hofft im Falle eines Díaz-Wechsels dem Vernehmen nach auf eine Einnahme von 70 bis 80 Millionen Euro.

Nach den Abgängen von Thomas Müller (kein neuer Vertrag), Leroy Sané (Galatasaray Istanbul) und Mathys Tel (Tottenham Hotspur) wollen die Münchner ihre Offensive wieder verstärken. Schon länger haben sie Interesse an einem neuen Spieler auf dem Flügel.

Über andere Wechselvariante wird schon spekuliert

Zum anderen ist das Interesse am U21-Nationalspieler Nick Woltemade für das Angriffszentrum groß. Der VfB Stuttgart und der FC Bayern liegen bei den Vorstellungen bei der Ablöse für den 23-Jährigen aber weit auseinander. Durch den langfristigen Ausfall von Jamal Musiala könnten die Münchner Woltemade erst recht gut gebrauchen.

Die angestrebten Verpflichtungen von Florian Wirtz (wechselte zum FC Liverpool) und Nico Williams (verlängerte in Bilbao) glückten den Münchnern nicht. Für den Fall, dass der Díaz-Wechsel nicht klappen sollte, wird über Leandro Trossard vom FC Arsenal als andere Variante spekuliert.

Icon Vergrößern Weiter hoch im Kurs beim FC Bayern: Nick Woltemade (l). Foto: Christian Kunz/dpa Icon Schließen Schließen Weiter hoch im Kurs beim FC Bayern: Nick Woltemade (l). Foto: Christian Kunz/dpa