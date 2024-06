3. Liga: Unterhaching holt Stürmer Winklbauer

Die SpVgg Unterhaching hat den zweiten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet.

Nach Ben Schlicke sicherte sich der Fußball-Drittligist die Dienste von Thomas Winklbauer. Der Offensiv-Allrounder kommt ablösefrei von Wacker Burghausen und unterschrieb einen Zweijahresvertrag, wie Haching am Montag mitteilte.

Der 25 Jahre alte Stürmer wurde im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg und später beim SV Wacker Burghausen ausgebildet, wo er 2017 den Sprung in die erste Mannschaft schaffte. Nach zwei Jahren beim TSV Buchbach kehrte der Angreifer 2022 wieder nach Burghausen zurück. In 118 Regionalliga-Spielen erzielte er 44 Scorer-Punkte sowie acht Treffer in zwölf Pokalspielen.

"Thomas hat mit seinen zehn Treffern in der vergangenen Saison bereits bewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht. Er ist in der Offensive variabel einsetzbar und das war uns sehr wichtig. Ob auf dem Flügel oder im Sturmzentrum, er bringt Erfahrung auf mehreren Positionen mit", sagte Sportdirektor Markus Schwabl.

(dpa)