Bayern-Basketballer verleihen Jason George nach Chemnitz

Bayern Münchens Basketballer Jason George wechselt bis zum Ende der Saison 2023/2024 zu Bundesliga-Konkurrent Niners Chemnitz.

Über die Ausleihe ihres 21 Jahre alten Flügelspielers informierten die Münchner am Donnerstag. Bei den Sachsen soll der Jugend-Nationalspieler, der 2018 in das Nachwuchsprogramm des deutschen Vizemeisters gekommen war, mehr Spielpraxis sammeln. In Chemnitz trifft George auf seinen Münchner Vereinskollegen Nelson Weidemann. Der 23 Jahre alte Guard ist noch bis Sommer 2023 an die Niners ausgeliehen.

(dpa)