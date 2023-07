FC Augsburg verpflichtet neuen Torwarttrainer

Der FC Augsburg treibt die Planungen für die neue Saison weiter voran. Abseits des Rasens gibt es Anpassungen. Stürmer-Spekulationen bleiben.

Der FC Augsburg nimmt in der Vorbereitung auf die neue Saison nicht nur Veränderungen am Kader vor. Der Fußball-Bundesligist passt auch sein Trainer- und Funktionsteam personell an. In der sportlichen Führung hatte sich der FCA durch Sportdirektor Marinko Jurendic und Heinz Moser, Leiter Entwicklung, zuletzt bereits breiter aufgestellt.

Marco Kostmann wird laut Mitteilung vom Donnerstag als neuer Torwarttrainer für das Training mit den Torhütern verantwortlich sein. Der 57-Jährige war zuletzt bei Arminia Bielefeld in gleicher Funktion tätig und ersetzt Kristian Barbuscak, dessen Vertrag nach drei Jahren ausgelaufen ist. Quirin Löppert verstärkt als weiterer Reha- und Athletiktrainer das Team. Im Bereich der Physiotherapie erhält das bisherige Team zusätzliche Unterstützung durch Michael Schweika.

Eine neue leitende Stelle schafft der FC Augsburg, indem es nun einen Teammanager gibt, der sich mit seinem Team um die organisatorischen Themen rund um die Lizenzmannschaft kümmert, aber auch speziell neuen Spielern die Integration in Augsburg und ins Team noch weiter erleichtern soll. Diese Aufgabe als Leiter Teammanagement und Integration übernimmt Philipp Dolla.

"Um sich in vielen Details verbessern zu können, ist es wichtig, dass wir Experten im Team haben, die sich ergänzen und gemeinsam alles dafür tun, dass wir erfolgreich sind. Wir sind überzeugt, dass wir durch diese neuen Stellen und das zusätzliche Personal noch individueller mit den Spielern arbeiten können", sagte Geschäftsführer Stefan Reuter.

Spekuliert wird über die Verpflichtung eines weiteren Stürmers. Phillip Tietz (25) von Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt soll laut "Kicker" (Donnerstag) ein Kandidat sein. Damit würde sich der FCA für den Fall wappnen, dass Nationalstürmer Mergim Berisha (25) den Verein verlässt.

(dpa)