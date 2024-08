Jahn Regensburg verlieht Eichinger zu Lokomotive Leipzig

Der SSV Jahn Regensburg hat Stürmer Noel Eichinger (23) erneut verliehen. Wie der Fußball-Zweitligist aus der Oberpfalz mitteilte, spielt der Angreifer in dieser Saison für den 1. FC Lokomotive Leipzig in der Regionalliga Nord. Die Regensburger hatten Eichinger vor einem Jahr vom FSV Zwickau ablösefrei unter Vertrag genommen. Im Winter wurde er dann an den FC Greifswald verliehen.

«Für einen Spieler in seinem Alter zählt es besonders auf hohem Niveau, Woche für Woche im Wettbewerb und auf dem Platz zu stehen. Nur so kann er sich optimal weiterentwickeln», sagte Geschäftsführer Achim Beierlorzer über das Leihgeschäft.