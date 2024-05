Torhüter Lasse Schulz wechselt aus Fürth nach Dänemark

Schon in der vergangenen Saison war Schulz nach Skandinavien verliehen. Jetzt verlässt der 21-jährige Finne die SpVgg Greuther Fürth endgültig.

Ersatztorwart Lasse Schulz verlässt endgültig den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Wie der Club am Freitag mitteilte, wechselt der 21-jährige Finne zu Vendsyssel FF in die zweite Liga Dänemarks. In der abgelaufenen Serie war Schulz an den dänischen Erstligisten Viborg FF ausgeliehen.

Schulz war 2020 aus seiner finnischen Heimat nach Fürth gewechselt. Insgesamt stand er fünfmal im Kader des Zweitligisten. "Wir freuen uns, wenn unsere jungen Spieler ihren nächsten Schritt im Profi-Fußball gehen können", sagte der Fürther Sportgeschäftsführer Rachid Azzouzi.

(dpa)