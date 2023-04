"Wir hatten das Gefühl, nach ein paar Wochen des Trauerns nicht mehr traurig sein zu dürfen"

Von Moritz Maier - vor 51 Min. Artikel anhören Shape

Der Karfreitag ist ein Tag der Trauer. Hier erzählen fünf Menschen, wie sie mit einschneidenden Erlebnissen umgegangen sind, was sie und andere heruntergezogen und aufgebaut hat.

Für viele Menschen steht der Karfreitag im Zeichen der Trauer. An dem christlichen Feiertag wird der Kreuzigung Jesu und verstorbenen Mitmenschen gedacht. Trauergeschichten müssen aber nicht immer nur schmerzhaft sein. Auch in schweren Situationen gibt es Momente der Hoffnung. Diese Erfahrung haben viele Menschen aus der Region gemacht. Andere dagegen sagen, am Karfreitag solle ganz bewusst keine Hoffnung verbreitet werden. Hier teilen Menschen ihre ganz unterschiedlichen Erfahrungen mit Tod, Verlust und der Frage, wie sie nach Ereignissen dieser Art weitergemacht haben.

Ulmer Bestatter reist nach Erdbeben in die Türkei – um Tote zu bergen

Der Ulmer Bestatter Daniel Streidt war vor kurzem mit einem ehrenamtlichen Team aus Notfallhelfern in der türkischen Stadt Kahramanmaras. Doch im Gegensatz zu vielen anderen war er nicht da, um Menschen nach dem Erdbeben zu retten. Er versorgte die, die die Naturkatastrophe nicht überlebt hatten. Dort barg er viele Tote, auch Kinder und ganze Familien. Als Fachleute für Begräbnisse und den Umgang mit Toten bereiteten Streidt und sein Team jeden Tag 250 bis 350 Tote für ihre Beerdigung vor – erwiesen ihnen die letzte Ehre. In einer umfunktionierten Sporthalle seien die "Massen" an Toten gesammelt worden, während Angehörige daneben verzweifelt seien, erinnert sich der Bestatter.

