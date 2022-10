Trauerbeflaggung in Bayern: Warum hängen morgen die Flaggen auf halbmast?

Am Freitag hängen die Flaggen an staatlichen Dienstgebäuden in Bayern auf halbmast. Was der Grund für die Trauerbeflaggung ist, erfahren Sie hier.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hat für Freitag eine Trauerbeflaggung aller staatlichen Dienstgebäude angeordnet. Die Gemeinden, Landkreise und Bezirke sowie die übrigen Körperschaften,

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts wurden gebeten, in gleicher Weise zu verfahren. Anlass dafür ist der Tod der ehemaligen Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU). Am Freitag findet in Würzburg der Trauerstaatsakt für die Verstorbene statt. Auch schon am Tag nach ihrem Tod in der vergangenen Woche wurden die Flaggen auf halbmast gesetzt.

Ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm gestorben

Stamm war am Mittwoch vergangener Woche im Alter von 77 Jahren an Krebs gestorben. Die Würzburgerin saß mehr als 40 Jahre lang für die CSU im Landtag. Trotz ihrer Krankheit war sie bis zuletzt im öffentlichen Leben präsent. Erst Mitte Juli 2022 lud sie mit Söder zu einem Staatsempfang in die Würzburger Residenz. Anlass war der 60. Geburtstag der Lebenshilfe in Bayern. 21 Jahre lang, bis zu ihrem Tod, war die Würzburgerin Landesvorsitzende des Verbandes, der sich für die Anliegen und Interessen von Menschen mit Behinderungen und ihren Familien in Bayern einsetzt.

Söder trauert um Barbara Stamm

Nach Stamms Tod zeigte sich Söder traurig und bestürzt. In einer Stellungnahme würdigt er die Verstorbene als "soziales Gewissen, Maßstab und Vorbild im Einsatz für die Mitmenschen". Stamm habe sich immer für die Belange der Bürgerinnen und Bürger stark gemacht, "ihr großes Herz gehörte den Familien und ganz besonders den Schwächsten in unserer Gesellschaft".

Söder verneige sich vor ihrem Lebenswerk. Sie werde ihm als Ratgeberin und Mensch fehlen. Stamm sei die bedeutendste Politikerin im Freistaat und "Mutter Bayerns" gewesen. "Einmal von einer Sache überzeugt, konnte sie wie keine andere ihre Mitmenschen für sich gewinnen und für die gute Sache werben."