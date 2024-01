Hainer bei Beckenbauer-Gedenkfeier: "Mia san Franz"

Mit einer emotionalen Rede würdigt Vereinspräsident Hainer die gestorbene Fußball-Legende Franz Beckenbauer. Der FC Bayern werde "ein Kaiserreich bleiben".

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat die gestorbene Fußball-Legende Franz Beckenbauer bei der großen Gedenkfeier in der Münchner Allianz Arena mit emotionalen Worten gewürdigt. "Mia san Franz. Er wird uns fehlen als Persönlichkeit, als Mensch. Man musste ihn einfach bewundern", sagte Hainer in seiner Trauerrede vor rund 35 000 Besuchern: "Der FC Bayern wird immer ein Kaiserreich bleiben - und das auf ewig."

Beckenbauer sei "ein Vorbild für alle Generationen", gewesen, ergänzte Hainer. Zu seinem Tod sagte er: "Die Welt des FC Bayern München, die gesamte Fußballwelt wurde dunkler. Für den FC Bayern München bedeutete Franz Beckenbauer alles." Doch der Präsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters sagte auch: "Franz glaubte fest daran, dass der Tod nur eine Etappe ist. Dass er ein Teil von uns bleibt. Lieber Franz - dieser Gedanke ist tröstlich, dass Du weiter bei uns bist."

Neben Hainer gedachten im Stadion des FC Bayern München am Freitag auch andere Größen aus Sport und Politik sowie zahlreiche Fans des am 7. Januar gestorbenen Fußball-"Kaisers". Beckenbauer war als Spieler und Trainer Weltmeister geworden und hatte als OK-Chef maßgeblichen Anteil am Erfolg der Heim-WM 2006.

(dpa)