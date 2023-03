Diebe werfen wertvollen Opferstock weg

Wahrscheinlich erbeuteten sie nur wenig Geld - aber den wertvollen Opferstock warfen sie achtlos weg.

Diebe hatten im Dezember 2022 den historischen Opferstock aus der St. Oswald-Kirche in Traunstein entwendet. Nun wurde das etwa 500 Jahre alte Stück, nach Schätzungen rund 5000 Euro wert, so gut wie unversehrt in der Traunsteiner Innenstadt gefunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Beute an Geld dürfte gering gewesen sein. "Opferstöcke werden regelmäßig geleert", sagte ein Polizeisprecher. "Da ist nie viel drin." Die Diebe hatten brachiale Gewalt angewendet und den Opferstock aus seiner Bodenverankerung gerissen; eine massive Bodenplatte zerbrach in zwei Teile. Er werde nun an die Kirche zurückgegeben.

Wochenlang waren in diesem Jahr auch Kreuze aus Metall und Weihwasserbehälter auf mehreren Friedhöfen im Landkreis Traunstein gestohlen worden. Im Februar hatten Beamten der Polizeiinspektion Traunstein Mitglieder einer Bande festgenommen, die diverse Diebstähle auf Friedhöfen und aus Kirchen begangen haben sollen. Mehrere Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft.

(dpa)