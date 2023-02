Flammen machen Haus in Oberbayern unbewohnbar

Ein Brand im oberbayerischen Landkreis Traunstein hat ein Mehrfamilienhaus unbewohnbar gemacht.

Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben von Mittwoch auf schätzungsweise 700.000 Euro. Verletzte gab es demnach nicht.

Beim Eintreffen der Feuerwehr am Dienstagabend stand das obere Stockwerk des Hauses in Inzell bereits in Flammen. Nachbarn hatten das Feuer entdeckt und die Bewohner des Hauses gewarnt. Der Brand hatte zunächst das Obergeschoss zerstört und danach das darunterliegende erste Stockwerk erheblich beschädigt.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass ein technischer Defekt die Ursache war.

