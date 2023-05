Junger Motorradfahrer von Auto erfasst: Schwer verletzt

Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist in Oberbayern von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Er war mit seinem Leichtkraftrad bei Siegsdorf (Landkreis Traunstein) unterwegs, als er von einem links abbiegenden Auto erfasst wurde, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 56 Jahre alte Autofahrerin blieb bei dem Unfall am Montagnachmittag unverletzt. Durch den Zusammenstoß entzündeten sich beide Fahrzeuge und brannten aus. Der Motorradfahrer sei nicht durch das Feuer, sondern durch den Aufprall verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Rettungskräfte hätten ihn in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war für die Lösch- und Reinigungsarbeiten für etwa zwei Stunden gesperrt.

(dpa)