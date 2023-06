LKA: Weiterhin keine Spur von gestohlenem Papst-Brustkreuz

Nach dem Diebstahl eines Brustkreuzes des früheren Papstes Benedikt XVI.

aus einer Kirche in Oberbayern fehlt von den Tätern und dem Kreuz weiterhin jede Spur. Ein Sprecher des bayerischen Landeskriminalamtes ( LKA) sagte am Freitag, die Ermittler seien am Donnerstag erneut am Tatort in Traunstein gewesen. Man habe alle relevanten Gegenstände und Beweismittel, so auch die zerschlagene Scheibe, nun dem kriminaltechnischem Institut übergeben.

Dem Sprecher zufolge erhofft sich das LKA in den kommenden 14 Tagen neue Erkenntnisse. Bisher hätten die Ermittler jedoch keinerlei Hinweise darauf, wo sich das Brustkreuz befinde oder wer es gestohlen habe.

Benedikt besaß als Papst mehrere Brustkreuze. Das nun aus der Kirche in Traunstein gestohlene Kreuz trug er oft bei besonderen Anlässen, etwa Papstmessen im Petersdom oder wichtigen Audienzen und Empfängen.

An die Heimatpfarrei von Benedikt in Traunstein ging es, als der Papst schon emeritiert war, wie ein Sprecher des Erzbistums München und Freising erläutert hatte. Unbekannte hatten die Insigne des verstorbenen emeritierten Papstes am Montag aus der Traunsteiner Kirche St. Oswald gestohlen - einen Tag vor Beginn eines Prozesses um einen Missbrauchsskandal, in dem ursprünglich auch der verstorbene Papst als Beklagter geführt worden war.

(dpa)