Motorradfahrer kracht gegen Silo und stirbt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Schnaitsee (Landkreis Traunstein) tödlich verletzt worden.

Der 35-Jährige war am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve geradeaus gefahren und gegen die Mauer eines Silos geprallt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen starb der Mann noch am Unfallort.

(dpa)