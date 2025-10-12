Fußgänger findet Leiche in Grünstreifen

Ein Passant hat in Oberschleißheim bei München die Leiche eines seit Tagen vermissten 88-Jährigen entdeckt. Der Mann machte die traurige Zufallsentdeckung am Samstagmittag in einem unwegsamen Grünstreifen neben einer Bahnlinie, wie das Münchner Polizeipräsidium mitteilte.

Der 88-Jährige war seit dem 4. Oktober vermisst worden. In den vergangenen Tagen hatte die Polizei den Mann trotz großangelegter Suche mit Einsatzhundertschaft, Reitern, Hundestaffel und Hubschrauber nicht finden können. Der Tote lag in unwegsamem Gelände, das nur selten von Fußgängern betreten wird. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 88-Jährige stürzte.