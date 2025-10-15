Icon Menü
Treffen in Miesbach: Polizei und Rettungskräfte üben Drohneneinsätze am Alpenrand

Treffen in Miesbach

Polizei und Rettungskräfte üben Drohneneinsätze am Alpenrand

Nach Drohnenflügen über Militärgelände und an Flughäfen wird die Polizei bei Sichtungen schnell alarmiert. Wenn am Wochenende Drohnen im Süden Bayerns unterwegs sind, hat das aber einen anderen Grund.
Von dpa
    Über Miesbach dürften am Samstagnachmittag gleich mehrere Drohnen zu sehen sein. (Symbolbild)
    Über Miesbach dürften am Samstagnachmittag gleich mehrere Drohnen zu sehen sein. (Symbolbild) Foto: Felix Hörhager/dpa

    Wer am Wochenende bei Miesbach Drohnen in der Luft sieht, sollte sich davon erst mal nicht aus der Ruhe bringen lassen. Polizei und Rettungskräfte wollen dort am Samstagnachmittag (18. Oktober) im südlichen Oberbayern gemeinsame Einsätze der unbemannten Fluggeräte üben, wie die Polizei mitteilte. Laut einem Polizeisprecher werden deshalb mehrere Drohnen über Miesbach und in der Umgebung unterwegs sein. Wie viele genau konnte er zunächst nicht sagen.

    Bei dem Treffen von Polizei, Feuerwehr, Bergwacht, Wasserwacht, Johannitern und Technischem Hilfswerk gehe es um den Austausch und das Üben für gemeinsame Einsätze - zum Beispiel die Suche nach Vermissten in schwierigem Gelände, sagte der Polizeisprecher. Inzwischen hätten viele Rettungskräfte und die Polizei Drohnen, die sie dafür einsetzen könnten. Bei gemeinsamen Einsätzen komme es aber auf eine gute Koordination an.

