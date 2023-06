Maori-Tanz vor Schwimmstart beim Challenge Roth fällt aus

Der geplante Maori-Tanz vor dem Start des Challenge Roth fällt aus.

"Leider können einige unserer Freunde aus Neuseeland nicht am Rennen teilnehmen", teilte der Veranstalter vor dem Triathlon-Langstreckenklassiker über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen an diesem Sonntag (Start 06.30 Uhr/unter anderem br24sport.de, sportschau.de) mit. "Wir wünschen ihnen eine schnelle Genesung." Nicht stattfinden könne daher der Haka kurz vor dem Beginn am Main-Donau-Kanal.

(dpa)