Termin 2025 für Kult-Triathlon in Roth steht fest

Die Auflage fürs kommende Jahr in Roth war in 40 Sekunden ausverkauft. Nun kann die Triathlon-Szene schon mal für 2025 planen.

Der Termin für den Triathlon-Klassiker in Roth 2025 steht fest. Die größte Langdistanz-Veranstaltung der Welt wird dann am 6. Juli ausgetragen. Das Rennen führt über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen. Der Termin wurde in Absprache mit dem Konkurrenz-Veranstalter Ironman ausgewählt, der seinerseits in Deutschland unter anderem das Rennen über dieselbe Distanz in Frankfurt und in Hamburg ausrichtet.

"Nur durch diese gemeinsamen Absprachen ermöglichen wir das beste Erlebnis für Triathlonfans in Deutschland und der Welt", sagte Roths Renndirektor Felix Walchshöfer in einer Mitteilung am Mittwoch und schloss in seinen Dank auch die Behörden ein.

Bereits im kommenden Jahr wird die 40 Sekunden nach Öffnung der Anmeldung ausgebuchte Challenge am ersten Wochenende im Juli steigen. In diesem Jahr hatte das Rennen Ende Juni stattgefunden. Die Schweizerin Daniela Ryf und der Däne Magnus Ditlev hatten dabei jeweils eine Weltbestzeit aufgestellt.

(dpa)