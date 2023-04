MTU übertrifft Erwartungen: Prognose bestätigt

Der Triebwerkhersteller MTU ist überraschend stark ins Jahr gestartet.

So stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut 30 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Montag anhand vorläufiger Zahlen in München mitteilte. Der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) sprang um etwa 62 Prozent auf 212 Millionen Euro nach oben. Damit schnitt MTU deutlich besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet. An seinen Jahreszielen hält der Vorstand unterdessen fest.

So soll der Umsatz in diesem Jahr auf den Rekordwert von 6,1 bis 6,3 Milliarden Euro steigen. Der bereinigte operative Gewinn soll mit 750 bis 775 Millionen Euro nach Möglichkeit den Rekordwert von 757 Millionen aus dem Jahr 2019 übertreffen. Die endgültigen Quartalszahlen will MTU wie geplant am 26. April veröffentlichen.

(dpa)