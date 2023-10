Gibt es bald mehr Trinkbrunnen auf der Wiesn und im Olympiapark?

Nachdem es in diesem Jahr zum ersten Mal kostenloses Trinkwasser auf der Wiesn gab, will die SPD-Fraktion das Angebot künftig ausbauen. Auch im Olympiapark sollen Trinkbrunnen entstehen.

Zum ersten Mal gab es in diesem Jahr auf dem Oktoberfest kostenloses Trinkwasser. Besucherinnen und Besucher konnten an Trinkwasserbrunnen neben den Toiletten selbst Wasser zapfen – offenbar mit Erfolg. Denn die SPD im Stadtrat will das Angebot für kostenloses Trinkwasser jetzt erweitern. Den Sozialdemokraten geht es dabei nicht nur um das Oktoberfest, auch auf Münchner Spielplätzen und im Olympiapark sollen mehr Spender aufgestellt werden.

SPD-Fraktion will mehr Trinkbrunnen auf der Wiesn und im Olympiapark

Schon im Sommer hatte der Stadtrat zugestimmt, 100 Trinkwasserbrunnen in München zu installieren. "Auf den Münchner Spielplätzen gibt es derzeit kaum Angebote für frisches Trinkwasser", heißt es in einem Antrag der SPD/Volt-Fraktion. In der Trinkbrunnen-Offensive des Baureferats seien zwar einige Spielplätze enthalten, der Ausbau sollte aber möglichst flächendeckend passieren.

Die SPD/Volt-Fraktion hat den Antrag nun auf das Oktoberfest ausgeweitet. Sie lasse eine Brunnenoffensive prüfen, wo auf der Theresienwiese weitere Brunnen aufgestellt werden können und ob dort auch dauerhafte Trinkwasserstellen außerhalb von Oktoberfestzeiten möglich sind. In einem dritten Antrag setzt sich die Fraktion dafür ein, dass die Stadtverwaltung ebenfalls Standorte für Trinkwasserbrunnen im Olympiapark sucht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

In ganz Bayern sollen neue Trinkbrunnen entstehen

Seit diesem Jahr gilt eine neue Richtlinie der EU, wonach es zukünftig im öffentlichen Raum mehr Trinkbrunnen geben soll. Das Brunnen-Netzwerk soll also ausgebaut werden – auch in Bayern. Die Brunnen sollen allgemein zugänglich und unabhängig von Anlässen oder Öffnungszeiten genutzt werden können. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, will das bayerische Umweltministerium insbesondere an touristischen Plätzen und dort, wo sich viele Menschen aufhalten, flächendeckend Trinkbrunnen zur Verfügung stellen.

Eine genaue Regelung, wie viele Brunnen pro Stadt oder Fläche vorhanden sein müssen, gibt es nicht. Zudem müssen die Trinkbrunnen auch nicht gemeldet werden. Deshalb ist auch unklar, wie viele es in Bayern bereits gibt.

Lesen Sie dazu auch