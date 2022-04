Wie der Wassermangel schleichend zum Problem wird

Wasserknappheit? Doch nicht in Bayern, könnte man denken. Aber auch hier gibt es Gemeinden, denen das Wasser ausgeht. Was muss passieren, damit das Problem nicht zur Krise wird?

In Hurlach, einem Ort bei Landsberg, sagt ein Anwohner einen Satz, der erst belanglos klingt, und dann doch Angst macht. Der Mann sperrt gerade die Tür zu einem Restaurant auf, als er auf die Wasserknappheit angesprochen wird. Er klingt genervt, spricht schnell und ohne Pause. Nur der letzte Satz bleibt hängen: „Wir werden schon nicht verdursten.“