Trockenheit

05:00 Uhr

Bis zum letzten Tropfen: Wie viel Wasser darf man in Trockenzeiten verbrauchen?

Plus In Zeiten, in denen es viel zu wenig regnet, ist Trinkwasser kostbar. Über einen Mann, der seinen Pool zur Zisterne umfunktioniert hat, und die Frage, wie grün Golfplätze sein müssen.

Von Sonja Dürr

Für Karl-Heinz Bestfleisch ist es besser so. Dass der Pool, der mitten im Garten der Familie steht, jetzt zugebrettert ist. Dass von dem Bassin – 3,50 Meter Durchmesser, 1,20 Meter tief – inzwischen nur noch eine Abstellfläche geblieben ist, auf der jetzt ein paar Blumentöpfe stehen. Der 63-Jährige, der Jeans mit Hosenträgern, T-Shirt und Birkenstocks trägt, dreht den Gartenschlauch auf, füllt die blecherne Gießkanne mit Wasser aus dem früheren Pool und sagt dann: „Das ging einfach so nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert.“

Vor 13 Jahren hat sich Bestfleisch den Pool in seinen Garten in Fuchstal, 15 Kilometer südlich von Landsberg, gebaut. Ein Modell mit Metallwand, damals 1900 Euro teuer, 80 Zentimeter tief im Boden versenkt. Jeden Frühsommer drehte er den Schlauch auf und ließ den Pool volllaufen. 11.000 Liter Trinkwasser für einen Sommer Badevergnügen. Mit den Sommern aber ließ die Freude nach. „Irgendwann hab ich mich nur noch geärgert über all das Wasser, das weg war“, sagt der Rentner. Über das Chlor und das Algenmittel, das nötig war, um das Wasser sauber zu halten. Über die Putzerei im Frühjahr und im Herbst. „Das war immer ein Mordsaufwand, ein Gedreckel“, erinnert sich seine Frau Renate und stemmt die Hände in die Hüften. Vor allem aber war da das schlechte Gewissen – nun, da Jahr für Jahr zu wenig Regen fällt, da die Sommer immer trockener werden. Sie sagt: „Mir ist Wasser einfach zu kostbar, als dass man es auf diese Weise vergeudet.“

